وزير الخارجية الفنلندي يزور العراق غداً الخميس

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، ان وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو سيزور العراق يوم غد الخميس. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غد الخميس في مقر الوزارة نظيره الفنلندي".



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