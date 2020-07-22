محاكمة رموز نظام البشير.. ضربة قاصمة للإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت بالخرطوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضية انقلاب جماعة الإخوان الإرهابية الذي بموجبه تم الاستيلاء على السلطة عام 1989. تأجيل محاكمة البشير في "انقلاب 1989" لـ11 أغسطس السودان يحقق مع نائب البشير بمجزرة "ضباط رمضان" ووجهت النيابة العامة السودانية تهما بتقويض النظام الدستوري بموجب قانون العقوبات السوداني إلى البشير و16 من قيادات Advertisements نظامه البائد. ومثل أمام محكمة معهد العلوم القضائية والقانونية عدد من الإسلاميين المتهمين بتقويض النظام الديمقراطي والتخطيط والمشاركة في انقلاب 30 يونيو من العام 1989 ابرزهم الرئيس السوداني المعزول، ونائبه بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي

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