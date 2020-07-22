فلسطين ترد على الجزيرة وتحذر من العبث بالأمن المصري أو السعودي

حذر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من أن العبث بالأمن القومي المصري أو الأردني أو السعودي يمثل عبثا بالقضية الفلسطينية.

وقال عريقات في بيان أرسل نسخة منه لـ ”الخليج 365” إن "العبث بالأمن القومي المصري أو الأردني أو السعودي يمثل عبثا بالأمن القومي العربي وبالقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي تأتي بهدف إشغالها بقضايا أخرى غير القضية الفلسطينية".

وأمس الأول الإثنين، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري، مدينة رام الله بالضفة الغربية، حاملا رسالة دعم من رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس.

Advertisements

وأكدت مصر رفضها لمخطط الضم الإسرائيلي بالضفة الغربية، مشددة على وجوب قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي بيانه اليوم قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "يخرج علينا أحد العرب في قناة الجزيرة يهاجمنا ويريدنا أن نكون سلطة خدماتية.. لن نكون طرفا في ديمومة الاحتلال، فإما أن نكون سلطة نقود إلى الاستقلال الفلسطيني أو لا نكون".

وأضاف "عندما نتحدث عن سد النهضة وعن ليبيا وطائرات مدنية يتم إسقاطها في سماء مصر وغيرها.. من وراء هذه الأمور؟ ولماذا إضعاف مصر؟ لمصلحة من إضعاف مصر وإلهاء مصر؟ فلسطين هي الخاصرة الأمنية لمصر منذ 6000 سنة".

مسطردا :" أمن مصر لا يُعبث فيه، فالعبث بأمنها هو العبث بأمننا جميعا، ويبدو أن إضعاف مصر وإلهائها دور مطلوب".