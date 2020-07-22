أمريكا تجدد تمسكها بحظر الأسلحة على إيران ووقف الحرب بليبيا

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا.



وأضافت جريفيث، في حديث لفضائية "العربية"، أنه "يجب حرمان إيران من امتلاك الأسلحة لأنها تستخدمها في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".

وأوضحت أن "العقوبات المفروضة على إيران تسببت في انكماش اقتصادها وبالتالي تجفيف منابع تمويل الإرهاب في العراق وسوريا واليمن".

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وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، في 18 أكتوبر المقبل، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديده.

وحول الأزمة الليبية، قالت إن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق النار ومنع تدفق المرتزقة من سوريا إليها.

وأكدت أيضا على أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب اللبناني في مواجهته لمليشيات حزب الله والتدخل الإيراني في بلاده.