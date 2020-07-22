انت الان تتابع زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة ألاسكا وإنذار بحصول تسونامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

وقع زلزال بقوة 7.8 درجات الاربعاء على بعد حوالى 800 كلم جنوب غرب انكوراج في ألاسكا ما تسبب بانذار بحصول تسونامي، كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6:12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.