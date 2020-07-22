الخارجية الأمريكية تكشف أسباب غلق القنصلية الصينية في هيوستون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن القنصلية الصينية في هيوستن أغلقت "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة"، وذلك بعد احتجاج شديد من بكين على هذه الخطوة.



وأكدت المتحدثة مورغان أورتاغوس على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن "تنص اتفاقية فيينا أن على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف، ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد"، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.

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وتابعت "أمرنا بإغلاق قنصلية جمهورية الصين الشعبية في هيوستون بهدف حماية الملكية الفكرية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة".

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات: قانون الامن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ واتهامات بالتجسس ووضع حقوق الانسان في منطقة شينجيانغ (شمال غرب).

وأكدت المتحدثة أيضاً في تصريح للصحافة "لن تتسامح الولايات المتحدة مع الانتهاكات لسيادتنا وترهيب شعبنا من جانب الصين، كما لم نتسامح مع الممارسات التجارية غير العادلة، وسرقة وظائف الأمريكيين والتصرفات السافرة الأخرى".

وأعلنت الصين اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستون، في قرار اعتبرته "استفزازاً سياسياً".