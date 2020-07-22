الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند 37724 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1192915.



بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 753049حالة، بينما تعافى 28 ألفا و472 في يوم واحد، وهو العدد الأعلى حتى الآن، حسب بيانات وزارة الصحة الهندية، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم الأربعاء.

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وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 28 ألفا و732، فيما توفي 648 شخصا بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية، طبقا للبيانات المعدلة في الساعة الثامنة صباحا.

وهناك أربعة ملايين و11 ألفا و133 حالة نشطة للإصابة بفيروس كورونا حاليا في البلاد.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يتم فيه تسجيل حالات إصابة تزيد على 30 ألفاً.