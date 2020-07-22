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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 1660 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 349 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1660 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 71 ألفا و547 حالة.
وأضافت أن الإصابات تشمل 1364 حالة لعمانيين، و296 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1314 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 47 ألفا و922 شخصا.
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