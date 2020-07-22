شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفى بمسيرة رائدة التعليم سعاد كفافى بفيلم تسجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمسيرة رائدة التعليم الخاص وأيقونة العمل التربوى الدكتورة الراحلة سعاد كفافى، بصناعة فيلم تسجيلى يلقى الضوء على مسيرتها فى العمل العام، تحت عنوان "سعاد كفافى قاهرة المستحيل"، وذلك تزامنا مع الذكرى السادسة عشر لرحيلها، وتضمن الفيلم لقطات حية للوقائع والأحداث والمواقف والانجازات التى تمثل المعالم البارزة فى حياة الرائدة الراحلة، وانجازاتها فى تأسيس صرح علمى كبير متمثلا فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة مركزية زاخرة بأمهات الكتب، وأوبرا ومسرح لاكتشاف المواهب، ومستشفى تنطلق منها قوافل لعلاج غير القادرين.

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ومن خلال الفيلم تحدث نجلها خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن حلم إنشاء الجامعة الذى سيطر على فكر الدكتورة الراحلة سعاد كفافى منذ بداية مشوارها التربوى فى التدريس الجامعى بجامعة القاهرة، وأوضح أن فكرة التعليم لديها تطورت من مرحلة إلى أخرى، بدأت بمعهد لغات ثم تطورت لمدرسة وبعدها انشأت معهد عالى للسياحة ومعهد عالى للهندسة، ثم طرأت عليها الفكرة فى ضم تلك المعاهد فى كيان واحد ومن هنا جاءت فكرة انشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى ظهرت الى النور فى عام 1996، كما أوضح خالد الطوخى الصعاب والتحديات التى واجهتها وكيف لسيدة تقوم بإنشاء جامعة فى تلك الفترة وسط مشاكل وصعوبات لا حصر.

وفى الفيلم أيضا تحدثت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن كيفية اعداد الطلاب وتأهيلهم فى الجامعة، حيث ذكرت أن هناك مسئولية تقع على الجامعة وهى إعداد جيل من الطلاب على مستوى القادة يكون لديهم احساس بالمسئولية تجاه مجتمعاتهم، وهذا ما يدعمه الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.