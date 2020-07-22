شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. هبوط حاد فى أرباح البنوك القطرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على ما وصفه بالتداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا على الاقتصاد القطرى.
وأشار إلى هبوط حادفي أرباح أكبر بنوك الدوحة خلال ٢٠٢٠، حيث تكبد بنك قطر الوطنى ٣٦ % من أرباحه فى ٣ أشهر، و حقق ٧٧٤ مليون دولار فى الربع الثانى من العام الحالى صافى الأرباح خلال الـ٦ أشهر الأولى بنسبة تراجع تبلغ ١٣.٦ % .
وأوضح أن وكالة فيتش حذرت أن البنوك القطرية تتعرض لخطر التقلبات و رصدت ارتفاع صافى مطلوباتها الخارجية لاعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغت ١٣٠ مليار دولار بنسبة ٧٠ % من الناتج المحلى.
وأكد ان المصارف القطرية تواجه فقدان الثقة من قبل المودعين والمستثمرين غير المقيمين تميم قد يضطر لتسييل جزء من الأصول الأجنبية لدعم المصارف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. هبوط حاد فى أرباح البنوك القطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.