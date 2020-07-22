شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. هبوط حاد فى أرباح البنوك القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على ما وصفه بالتداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا على الاقتصاد القطرى.

وأشار إلى هبوط حادفي أرباح أكبر بنوك الدوحة خلال ٢٠٢٠، حيث تكبد بنك قطر الوطنى ٣٦ % من أرباحه فى ٣ أشهر، و حقق ٧٧٤ مليون دولار فى الربع الثانى من العام الحالى صافى الأرباح خلال الـ٦ أشهر الأولى بنسبة تراجع تبلغ ١٣.٦ % .

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وأوضح أن وكالة فيتش حذرت أن البنوك القطرية تتعرض لخطر التقلبات و رصدت ارتفاع صافى مطلوباتها الخارجية لاعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغت ١٣٠ مليار دولار بنسبة ٧٠ % من الناتج المحلى.

وأكد ان المصارف القطرية تواجه فقدان الثقة من قبل المودعين والمستثمرين غير المقيمين تميم قد يضطر لتسييل جزء من الأصول الأجنبية لدعم المصارف.