طنجة.. شابة ترمي بنفسها من سطح منزل أسرتها لأسباب مجهولة

اهتزت مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدمت شابة على رمي نفسها من سطح منزل أسرتها، الموجود في حي المصلى، لأسباب مجهولة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الفتاة في عقدها الرابع، عثر عليها سكان الحي مضجرة في دمائها، وسط صدمة عائلتها، وجيرانها.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن الهالكة سبق لها القيام بمحاولة انتحار، لكن تدخل أفراد من عائلتها حال دون ذلك.

ورجح مقربون من الهالكة أن يكون سبب الانتحار راجع إلى اضطرابات نفسية، كانت تعانيها.

ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الهالكة إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دو طوفار، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.