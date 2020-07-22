العثور على جثة شخص في طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة شخص في مدينة طمرة، قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ورجحت مصادر محلية بأن الجثة تعود لشخص من منطقة الضفة الغربية، كان يبيت في طمرة.

واستُدعي طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشخص، فيما طوّقت الشرطة المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب، وفتحت ملفا التحقيق في ملابسات الوفاة التي لا زالت غير معروفة.

ووفقا للشرطة، فإن التحقيق يتواصل في هذه المرحلة في كل الاتجاهات، وسيتم نقل الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، لتشريحها وتشخيصها وكشف ملابسات الوفاة.