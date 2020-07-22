أميركا تأمر الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن وبكين تتوعد الرد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمرت أميركا، الصين، اليوم الأربعاء، بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي" سيسيء بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت لاحقًا واشنطن أن القنصلية الصينية في هيوستون أُغلقت "لحماية الملكية الثقافية الأميركية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، للصحافيين "إنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل أحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي".

وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر، مهددا واشنطن بـ‘الرد‘". ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأميركية إغلاق القنصلية الصينية.

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وبحسب عدة وسائل إعلام في هيوستون، فإنه تم الاتصال برجال الإطفاء والشرطة للحضور مساء الثلاثاء إلى القنصلية إثر تقارير تفيد بأنه يجري إحراق وثائق في باحة المبنى.

وأعلنت شرطة هيوستون في تغريدة على "تويتر" أنه تمت مشاهدة دخان متصاعد لكن قوات الأمن "لم يسمح لها بدخول" حرم القنصلية.

وللصين خمس قنصليات في الولايات المتحدة، وقد فتحت قنصلية هيوستون في ولاية تكساس في 1979 وتضم لوائحها 900 ألف صيني.

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات: قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ واتهامات بالتجسس ووضع حقوق الانسان في منطقة شينجيانغ (شمال غربي).