الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لـ10 أيام لمصابي كورونا بدون أعراض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عن تقصير فترة الحجر الصحي إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من 14 يوما إلى 10 أيام، وبعدها يعتبر المصاب بالفيروس أنه تعافى.

وتتبنى الصحة الإسرائيلية بذلك توصية منظمة الصحة العالمية، وبموجبها أن الشخص يتعافى بعد مرور 10 أيام منذ بداية أعراض ظهور أعراض كورونا، إضافة إلى 3 أيام أخرى من دون وجود أعراض لديه، أي من دون ارتفاع درجة حرارته وأعراض صعوبة تنفس، ولذلك فإن المريض الذي لديه أعراض يصبح معافى بعد 13 يوما منذ ظهرو الأعراض.

وأضافت الوزارة أن المعلومات العلمية الأخيرة تفيد بأن مخاطر تلقي عدوى من مريض بكورونا بعد 9 أيام من ظهور أعراض المرض عليه ضئيلة، وأن منظمات دولية عدّلت توصياتها بما يتعلق بمدة الحجر الصحي لحالة مثبتة.

وبما يتعلق بالمصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا، فإن وزارة الصحة تتبنى توصية منظمة الصحة العالمية القاضية بأن المتعافي هو المتواجد في حجر صحي منذ عشرة أيام منذ تلقيه نتيجة إيجابية لكورونا.

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وسيكون بالإمكان الإعلان عن مصاب بكورونا بأنه تعافى فقط بعد فحوصات وفي الحالات التالية:

مريض يرقد في المستشفى، المتواجدون في مؤسسات خاصة بالسكان في خطر الإصابة بالمرض بشكل خطير، وبضمنها ملاجئ العجزة والمستشفيات الخاصة بالمسنين، ومن يعانون من خلل بجهاز المناعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن إصابة 1977 شخصا بكورنا، أمس، في أعقاب إجراء 29,079 فحصا لكورونا. وبلغ عدد المتوفين بكورونا 430 شخصا.

وأضافت الوزارة أن عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة بلغ 54,663 مصابا، بينهم 31,313 مصابا نشطا، و259 في حالة خطيرة و82 يخضعون لتنفيش اصطناعي.