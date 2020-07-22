كورونا: الناصرة وكسيفة وقلنسوة وعين ماهل في قائمة الخطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 54,663 حتى الساعة 10:21 من صباح اليوم، الأربعاء، بينهم 430 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 259 وصفت حالتهم خطيرة و82 يتلقون التنفس الاصطناعي، و22,920 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 31,313".

وتبين من إجمالي عدد الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة أن موجة الارتفاع آخذة بالازدياد بوتيرة أشد وأسرع.

ويستدل من معطيات نشرها "مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا" في البلاد أن الناصرة وكسيفة وقلنسوة وعين ماهل دخلت قائمة الخطر فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا فيها.

ووفقا للمعطيات فإنه سُجّلت في الناصرة 94 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 11% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 154 والمتعافين 30.

Advertisements

وسُجّلت في عين ماهل 54 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 17% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 55 والمتعافين 7.

وسُجّلت في كسيفة 33 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 13% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 147 والمتعافين 22.

وسُجّلت في قلنسوة 138 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 14% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 197 والمتعافين 17.

ووفقا للمعطيات فإن كل من نحف ويافة الناصرة وكفر مندا وحورة شهدت ارتفاعا مقلقا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.