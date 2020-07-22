القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 54,663 حتى الساعة 10:21 من صباح اليوم، الأربعاء، بينهم 430 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 259 وصفت حالتهم خطيرة و82 يتلقون التنفس الاصطناعي، و22,920 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 31,313".
وتبين من إجمالي عدد الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة أن موجة الارتفاع آخذة بالازدياد بوتيرة أشد وأسرع.
ويستدل من معطيات نشرها "مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا" في البلاد أن الناصرة وكسيفة وقلنسوة وعين ماهل دخلت قائمة الخطر فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا فيها.
ووفقا للمعطيات فإنه سُجّلت في الناصرة 94 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 11% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 154 والمتعافين 30.
وسُجّلت في عين ماهل 54 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 17% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 55 والمتعافين 7.
وسُجّلت في كسيفة 33 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 13% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 147 والمتعافين 22.
وسُجّلت في قلنسوة 138 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 14% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 197 والمتعافين 17.
ووفقا للمعطيات فإن كل من نحف ويافة الناصرة وكفر مندا وحورة شهدت ارتفاعا مقلقا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا: الناصرة وكسيفة وقلنسوة وعين ماهل في قائمة الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.