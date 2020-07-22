مواجهات بالعيسوية واعتقالات طالت 16 شابا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شابا خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، حيث تجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي طولكرم، اعتقلت قوة عسكرية من قوات الاحتلال الشاب أحمد مبارك عقب اقتحام منزله في المدينة.

وشهد محيط طولكرم الليلة الماضية، إجراءات عسكرية مشددة وتضييق على المواطنين تمثلت بالتدقيق في هويات الداخلين والخارجين من وإلى المدينة، وذلك عبر حاجز بوابة شوفة وحاجز عناب.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود إياد يونس النجار من مخيم الجلزون بعد استدعائه للمقابلة، بالإضافة إلى إبراهيم أبو عليان من مخيم الأمعري، وإبراهيم عبدو من حي أم الشرايط، وخالد محمد رشيد طه من مخيم قلنديا.

وأفاد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من بلدة تياسير شمال شرق طوباس في الأغوار الشمالية، وهم، جروح فايز صبيح، وإياد مثقال أبو محسن، وسلامة عبد الرازق دبك.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين بعد اقتحامها لعدة بلدات.

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وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت المواطن عيسى صالح العمور من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها زكريا صالح لعمور.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، واعتقلت كلا من: محمد عيسى، وهشام محمود نجاجرة، وبهاء كامل جوابرة، وعمر كريم، كما اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت مهند أحمد الحوامدة، وغسان محمد المحاريق، وفتشت منزل المواطن يوسف محمد المحاريق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود عيسى، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت عوا.

واقتحمت الاحتلال بلدة جماعين جنوبي نابلس، وتمركزت في وسط البلدة والشارع المؤدي إلى ما يسمى "عابر السامرة 2".

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي خروبة من مدينة جنين، وداهمت منزل المواطن رياض الجزرة، وفتشته وعبثت بمحتوياته وسرقت مبلغا من المال.

وفي القدس المحتلة، استهدف شبان شرطة الاحتلال بمفرقعات نارية قرب منطقة باب المجلس، فيما أعلن عن إصابة جندي من قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيساوية، وتجددت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، يتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها من الأطفال والنساء.