شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يقصف تجمعا للمليشيا بصعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 22/تموز/2020، تجمعا حوثيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعا للمليشيا في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. وأكدت أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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