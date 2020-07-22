شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب إيراني سابع بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 أكدت تقارير إعلامية إيرانية رسمية، الأربعاء، إصابة نائب برلماني سابع عن محافظة خوزستان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء، أنه تأكدت إصابة أحمد آوائي، وهو النائب السابع عن خوزستان التي تقع جنوب غربي البلاد، الذي يصاب بفيروس كورونا. Advertisements ووفقا لتقارير إيرانية محلية، فإن 12 نائبا بالبرلمان الإيراني أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي ثلاثة منهم. ويتعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات. وسجلت إيران 14 ألفا و634 حالة وفاة، فيما اقترب إجمالي عدد الإصابات من 279 ألفا، وبلغ عدد المتعافين نحو 242 ألفا

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