إصابة 14 شخصا في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

الأربعاء 22 يوليه 2020

أصيب 14 شخصاً بجروح، في تبادل لإطلاق النار وقع، الثلاثاء، خلال جنازة في شيكاغو، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة.



يأتي ذلك في وقت هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات فدرالية إلى مدن يديرها ديموقراطيون وتعاني من ارتفاع في معدّلات الجريمة

وقال إريك كارتر المسؤول في إدارة شرطة شيكاغو في تصريحات صحفية :" مساء الثلاثاء بدأت سيارة "بإطلاق النار على المشاركين في جنازة فما كان من هؤلاء إلا أن ردّوا بإطلاق النار باتّجاه السيارة" التي ما لبثت أن تعرّضت لحادث في حين نجح من فيها بالفرار.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفيات للعلاج، من دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

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ولفت المتحدّث إلى أنّ الشرطة تستجوب شخصاً له صلة بإطلاق النار.

وإذا كان العنف آفة مزمنة في عدد من أحياء شيكاغو، إلّا أنّ هذه الواقعة تأتي في وقت اعتبر فيه الرئيس دونالد ترامب أنّ الوضع الأمني في هذه المدينة التي يحكمها الديموقراطيون هو "أسوأ مما هو عليه في أفغانستان".

والإثنين هدد ترامب بإرسال قوات فدرالية إلى شيكاغو ومدن أخرى يحكمها الديموقراطيون لإخماد تظاهرات مندّدة بالعنصرية، في خطوة اعتبرها ضرورة أمنية فيما ربطها خصوم للرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد نشر وزارة الأمن الداخلي عشرات العناصر من شرطة الحدود والشرطة الفيدرالية، العديد منهم ببزات قتالية، في مدينتي بورتلاند وأوريغون الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيقوم بالخطوة نفسها في مدن أخرى يديرها ديموقراطيون، مسمّياً بالاسم شيكاغو ومدناً أخرى.