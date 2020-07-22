شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن " صفر" إصابات بكورونا في محافظتين لأول مرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان المصرية عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء فى آخر 24 ساعة.

Advertisements و قالت الوزيرة المصرية امس إنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد و تسجيل أول إصابة فى مصر خلال شهر فبراير الماضى تسجل محافظتا جنوب سيناء و البحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.

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