شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7,8 درجات قبالة ألاسكا.. وإنذار بحصول تسونامي والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 وقع زلزال بقوة 7,8 درجات اليوم الأربعاء على بعد حوالي 800 كلم جنوب غرب إنكوراج في ألاسكا، ما ينذر بحصول تسونامي، كما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

Advertisements ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

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