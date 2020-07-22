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الصين ترفض طلباً أمريكياً بإغلاق قنصلية هيوستون

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قالت الصين اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون، في خطوة قالت بكين إنها تدينها بشدة مهددة بالرد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة صحفية يومية إن واشنطن أبلغت بلاده أمس الثلاثاء بأن عليها إغلاق القنصلية.

وأضاف أن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية، وذلك بعد تقارير وردت في وسائل إعلام محلية في هيوستون مساء الثلاثاء بأنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية.

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