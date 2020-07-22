شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تلغي حالة الطوارئ الصحية وتفتح حدودها والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى مرسوما رئاسيا برفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة فى البلاد واستئناف الأنشطة على 3 مراحل بما في ذلك إعادة فتح الحدود فى 15 أغسطس المقبل.

وأكد الرئيس تشيسكيدي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من منتصف ليل أمس الثلاثاء تم تطبيق رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 24 مارس الماضي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد -19) والتي تم تجديدها 6 مرات.. مؤكدا أنه ابتداء من اليوم الأربعاء سيتم استئناف الأنشطة التجارية

وفتح أبواب المحلات التجارية والبنوك والمطاعم والمقاهي والحانات والشركات واستئناف التجمعات والاجتماعات والاحتفالات وإعادة تشغيل النقل العام.

وأفاد الراديو بأن المرسوم الرئاسي شمل أيضا إعادة فتح المدارس والجامعات واستئناف الدراسة بالبلاد في 3 أغسطس المقبل وإعادة فتح الكنائس وأماكن العبادة واستئناف حركات الهجرة بين المقاطعات وفتح الموانئ والمطارات والحدود في 15 أغسطس المقبل والذي سيشهد أيضا إعادة فتح الملاعب وقاعات العرض.