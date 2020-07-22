شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تلغي حالة الطوارئ الصحية وتفتح حدودها والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الرئيس تشيسكيدي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من منتصف ليل أمس الثلاثاء تم تطبيق رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 24 مارس الماضي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد -19) والتي تم تجديدها 6 مرات.. مؤكدا أنه ابتداء من اليوم الأربعاء سيتم استئناف الأنشطة التجارية
وفتح أبواب المحلات التجارية والبنوك والمطاعم والمقاهي والحانات والشركات واستئناف التجمعات والاجتماعات والاحتفالات وإعادة تشغيل النقل العام.
وأفاد الراديو بأن المرسوم الرئاسي شمل أيضا إعادة فتح المدارس والجامعات واستئناف الدراسة بالبلاد في 3 أغسطس المقبل وإعادة فتح الكنائس وأماكن العبادة واستئناف حركات الهجرة بين المقاطعات وفتح الموانئ والمطارات والحدود في 15 أغسطس المقبل والذي سيشهد أيضا إعادة فتح الملاعب وقاعات العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونغو تلغي حالة الطوارئ الصحية وتفتح حدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.