شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يهز ألاسكا.. وإنذار بحصول تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

وقع زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، على بعد حوالي 800 كلم جنوب غرب انكوراج في ألاسكا ما تسبب بإنذار بحصول تسونامي، حسبما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.