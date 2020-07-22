شكرا لقرائتكم خبر عن الهند : 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 37.724 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 648 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.192.915 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.732 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 753.050 حالة .

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