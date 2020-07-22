امانة بغداد تصدر توضيحا بشأن جسر المشاة الذي انهار اليوم شمالي العاصمة

اصدت امانة بغداد، الاربعاء، توضيحا بشأن جسر المشاة الذي انهار اليوم شمالي العاصمة، فيما اشارت الى انه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل الامانة وليس ضمن مسؤولياتها.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننوه الى ان المجسر الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صوراً لانهياره وسقوطه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل امانة بغداد وهو ليس من ضمن مهامها او مسؤوليتها".



واضافت الأمانة، أن "اخر نقطة تمثل حدودها الشمالية الشرقية هي قوس بوب الشام والذي يقع قبل منطقة الزهور بعدة كيلومترات".

وافاد مراسل الخليج 365 في العاصمة بغداد، الاربعا، بأن جسرا للمشاة سقط قبل قليل في قضاء الحسينية شمالي العاصمة، بالقرب من محكمة الزهور، ما تسبب بزخم مروري وتضرر عجلتين.