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تعرف الى أحدث منافس لهواتف هواوي

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ويأتي هاتف iQOO U1 بعدة نماذج جميعها مزودة بهياكل مقاومة للماء والغبار، ومحمية بزجاج ضد الصدمات والخدوش، مزودة بشاشات LCD بمفاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وبتردد 120 هيرتزا.

ويضمن أداءها السريع والممتاز معالجات ثمانية النوى من نوع Snapdragon 720G، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

أما الكاميرا الأساسية لهذه الأجهزة فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل مع خاصية التقريب الأوتوماتيكي وقياس عمق اللقطة في الصور، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصلت هذه الأجهزة على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

ويبلغ سعر نسخها المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت نحو 200 دولار فقط، أما نسخها التي تأتي بذواكر 8/128 غيغابايت فسعرها نحو 230 دولارا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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