تعرف الى أحدث منافس لهواتف هواوي

ويضمن أداءها السريع والممتاز معالجات ثمانية النوى من نوع Snapdragon 720G، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
وحصلت هذه الأجهزة على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.
ويبلغ سعر نسخها المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت نحو 200 دولار فقط، أما نسخها التي تأتي بذواكر 8/128 غيغابايت فسعرها نحو 230 دولارا.
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