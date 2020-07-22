إزالة شرط الشهادة.. ابرز مطالب الأندية المجتمعة في فندق اوروك

واجتمعت الأندية امس الأول، حيث تم التوصل الى اتفاق بضرورة إزالة شرط الشهادة لرئيس اتحاد الكرة المقبل بالإضافة الى مناقشة مسألة مزدوجي المناصب.

وبعد اجتماع ممثلي الأندية اليوم، سيتم تسليم المقترحات على النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم لعام 2020، الى الهيئة التطبيعية، التي بدورها ستقوم بارسال المقترحات مع مسودة النظام الاساسي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.



ومن الشروط التي وضعتها الهيئة التطبيعية، ان يكون المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، صاحب شهادة.