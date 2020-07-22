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2020-07-22 | 11:05
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يعقد ممثلي اندية الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعهم الثاني في فندق اوروك وسط العاصمة بغداد من اجل بحث شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة والنظام الأساسي.
وبعد اجتماع ممثلي الأندية اليوم، سيتم تسليم المقترحات على النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم لعام 2020، الى الهيئة التطبيعية، التي بدورها ستقوم بارسال المقترحات مع مسودة النظام الاساسي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.
ومن الشروط التي وضعتها الهيئة التطبيعية، ان يكون المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، صاحب شهادة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة شرط الشهادة.. ابرز مطالب الأندية المجتمعة في فندق اوروك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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