نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها للطقس في الأيام الأربعة المقبلة، مبينةً أن ثماني محافظات ستتجاوز درجات الحرارة فيها الـ50 درجة مئوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. ثماني محافظات عراقية على موعد مع درجات حرارة تفوق الـ50 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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