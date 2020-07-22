القبض على سبعة 'إرهابيين' في نينوى

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على (٧) إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة (٤) ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".



وأوضحت، "عمل اربعة منهم (الملقى القبض عليهم) تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى ديوان الجند، كما عمل الإرهابي المكنى (ابو حمزة) بما يسمى فرقة مؤتة، والإرهابي المكنى (ابوسعد) بما يسمى قاطع الموصل بصفة مقاتل، وإرهابي آخر بما يسمى ولاية نينوى".

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