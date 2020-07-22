النجف: تأمين 300 قنينة أوكسجين لمستشفيات المحافظة

وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمتابعة شخصية من قبل محافظ النجف لؤي الياسري تم تأمين بصورة سريعة وعاجلة 300 قنينة أوكسجين مع بطل الأوكسجين إلى المستشفيات".

وأوضح الياسري، بحسب البيان، "وصلت للنجف 180 قنينة لمستشفى الصدر والمتبقي سيصل خلال الساعات المقبلة"، داعياً وزارتي الصحة والصناعة إلى "توفير الأوكسجين السائل لدائرة صحة النجف وبشكل عاجل وفوري".



وقدم الياسري، "شكره إلى منظمة المجلس الاقتصادي العراقي التي تبرعت مشكوره بقناني الاوكسجين"، مؤكداً "استمراره وسعيه الحثيث لتأمين أعداد إضافية من قناني الأوكسجين لمستشفيات المحافظة وعلى أعلى المستويات".