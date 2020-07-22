الصين تدافع عن نفسها من تهمة القرصنة: افتراء

رفضت الصين الاتهامات الموجهة لها من الولايات المتحدة بالقرصنة الإلكترونية، متهمة واشنطن بـ"الافتراء".

وفي وقت سابق، اتهم مسؤولون أمريكيون صينيين اثنين باختراق بيانات تتعلق بفيروس كورونا وأسرار دفاعية.

اتهام أمريكي للصين بقرصنة "لقاحات كورونا".. وبكين تندد



وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، أن بلاده "من أشد المدافعين عن أمن المعلوماتية".

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وأشار إلى أن الصين "كانت تعارض على الدوام وتحركت لوقف الهجمات والجريمة المعلوماتية بكل أشكالها".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة "بوقف افتراءاتها على الفور ضد بكين في قضايا الأمن المعلوماتي".

واليوم الأربعاء، أعلنت الصين أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي" سيسيء بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تصعيد جديد يأتي في ظل ما يشبه الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية مسائل عدة أبرزها أزمة فيروس كورونا، ومستقبل هونج كونج، ودور عملاق الاتصالات هواوي في تكنولوجيا الجيل الخامس، مرورا ببحر الصين الجنوبي والتيبت.