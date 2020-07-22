”الخليج 365” تنفرد بأول صور ملء سد النهضة الإثيوبي

حصلت ”الخليج 365” على أول صور لعملية اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الثلاثاء.

الصور التي تحصلت عليها ”الخليج 365” اليوم الأربعاء تظهر بوضوح الانتهاء من عملية الملء وتدفق المياه بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي.





وسد النهضة مشروع قيد الإنشاء على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، والمتوقع دخوله الخدمة كاملة نهاية 2022 ليصبح أكبر سد كهرومائي بأفريقيا .

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد أعلن عقب القمة المصغرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي، وجمعته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبحضور ممثلين عن الاتحاد، عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.





وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بنائة لأغراض التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، فيما تتخوف مصر من تأثيراته على حصتها المائية من نهر النيل.

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وتسعى إثيوبيا إلى تصدير الطاقة من سدالنهضة عند اكتماله، الذي من المنتظر أن يولد 6450 ميغاوات، من الكهرباء وتصل سعة التخزين لبحيرة سدالنهضة 74 مليار متر مكعب من المياه.





وبدأ العمل في إنشاء سدالنهضة في الـ2 من أبريل/ 2011 بتكلفة مالية مبدئة تبلغ 4.7 مليار دولار.في منطقة "قوبا" بإقليم "بني شنقول ـ جومز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا

وفي أول تصريح لمسؤول إثيوبي عقب إعلان إثيوبيا ملء السد ، قال وزير الخارجية الإثيوبي،غدو أندرجاشاو إن بلاده استطاعت إنجاز ملء المرحلة الأولى لسد النهضة خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار الغزير.





وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، قد أكد على ضرورة أن تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى اتفاق، يحافظ على مصالح جميع الأطراف.







وانعقدت القمة الأفريقية المصغرة الثلاثاء ، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.