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اعتقال 34 إسرائيليا في احتجاجات طالبت باستقالة نتنياهو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عودة - القدس المحتلة

الأربعاء 2020/7/22 12:07 م بتوقيت أبوظبي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 34 شخصا إثر احتجاجات شهدتها القدس الغربية، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، واحتجاجا على سياسة حكومته بالتعامل مع أزمة جائحة .

وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت 34 مشتبها بارتكابهم عددا من الجنح المختلفة تتعلق بانتهاك النظام العام والاعتداء على عناصر الأمن.

وأمس الثلاثاء، تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا قبالة منزل نتنياهو، مطالبين باستقالته ومنتقدين سياسة حكومته بالتعامل مع أزمة جائحة كورونا.

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وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تنظر المحكمة في لائحة اتهام ضده تشمل تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وانضم إلى المظاهرة المئات من أصحاب المطاعم الذين احتجوا على فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الوباء العالمي.

واشتبك المحتجون بالأيدي مع عناصر الشرطة بعد أن ساروا في مسيرة من منزل رئيس الوزراء إلى مقر الكنيست (البرلمان).

ولفتت الشرطة إلى أن أفرادها تدخلوا لإخلاء الطريق من المتظاهرين باستخدام القوة وإلقاء القبض على مشتبهين بالإخلال بالنظام.

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