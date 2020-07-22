وزير الخارجية الإثيوبي: المرحلة الأولى لملء سد النهضة استغرقت أسبوعين

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/7/22 12:01 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاشاو إن بلاده استطاعت إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد النهضة خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "ملء المرحلة الأولى من سد النهضة قد تحقق بنجاح كبير، حيث ساعد موسم الأمطار الغزير خلال الأسبوعين الماضيين على ذلك".
وأشار إلى الاتفاق على مواصلة المفاوضات الفنية بين البلدان الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) برعاية الاتحاد الأفريقي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن أمس الثلاثاء عقب القمة المصغرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي، وجمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وبحضور ممثلين عن الاتحاد، عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قد أكد على ضرورة أن تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى اتفاق، يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
ومن جانبه، أكد الرئيس المصري أن الأولوية في مفاوضات سد النهضة في الوقت الراهن هي لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وانعقدت القمة برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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