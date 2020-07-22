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رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

متابعات_ الخليج 365

رفعت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية ، ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج، وذلك تماشيا مع العادة السنوية.

 

وكان ثوب الكعبة المشرفة يرفع قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم، وفقا لما نشرته رئاسة الحرمين عبر حسابها على موقع "تويتر" .

 

 

وتقوم الرئاسة بعد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بتغطية الجزء المرفوع بأزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، ويتم رفع الكسوة إلى مسافة 3 أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، فيما يعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

 

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وتابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج 1441هـ.

 

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

 

ويقام موسم الحج هذا العام على حجاج من داخل المملكة العربية السعودية، وأقل من 65 عاماً، ولا يعانون أي أمراض مزمنة، لحماية المسلمين في ظل انتشار المستجد.

 

وسيخضع الحجاج لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، كما سيخضع العاملون في الحج أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

 

 

وسيتم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة.

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