الولايات المتحدة تغلق القنصلية الصينية في هيوستن.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منها أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، إغلاق قنصليتها في هيوسن، وهددت بالرد حال عدم تراجع واشنطن.



هذا وأدانت الصين في بيان لوزارة الخارجية، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة هذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

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وحثت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الولايات المتحدة على "تصحيح القرارات الخاطئة وإلا سيكون هناك رد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبددى استعداده أمس الثلاثاء، للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وكان ترامب دأب على اتهام الصين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأمريكيين