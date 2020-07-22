شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل قرابة ستة آلاف إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا تسجيل 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 789190، وهو رابع أعلى رقم في العالم.



وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 165 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 12745.

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