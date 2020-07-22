شما بنت محمد تطلق مبادرتين بمناسبة اطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية و التعليمية مبادرتين بمناسبة انطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.



جاءت المبادرة الأولى وهي بعنوان /فضاء الأمل/ إيمانا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة من أجل تحقيق أهدافها في بناء أجيال تدرك قيمة العلم و التكنولوجيا وتكمل المسيرة التي بدأت مع وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء هزاع المنصوري وصولا إلى القفزة الكبيرة نحو المستقبل والتي تمثلت بمسبار الأمل.

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تتضمن المبادرة ورشا و محاضرات و أنشطة علمية تثقيفية عن علوم الفضاء للأطفال واكتشاف قدراتهم العلمية وتوجيه طاقاتهم في اتجاه تكوين أجيال من العلماء والتقنيين الذين يدعمون مسيرة الإمارات في تحقيق رؤية المئوية.

وتتمثل المبادرة الثانية في مسابقة /الإمارات طريق الأمل/ لإبداع أجمل جملة تستلهم نصها من كلمة / الأمل / وحدث إطلاق مسبار الأمل وتتواصل على مدار أسبوعين.

و المسابقة مفتوحة أمام الجميع للمشاركة على أن يتم نشر الجمل المشاركة يوميا على صفحات التواصل الاجتماعي و من ثم اختيار أجمل عشر منها في الختام لتطرح للتصويت على شبكات التواصل الاجتماعي عبر المنصات الإلكترونية.