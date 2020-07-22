مشاري راشد ينشر مقطع صوتي مخيف لـ سيد قطب يتحدث عن تكفير المسلمين.. ويصفه بـ «عراب الإرهاب»

نشر المقري الكويتي والمنشد الديني مشاري راشد العفاسي، عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع صوتي وعدد من العبارات الخاصة للراحل سيد قطب، العضو السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث وصفه بـ "عراب التكفير والإرهاب".

وتحدث سيد قطب في المقطع الصوتي عن طريق الدعوة، حيث قال إن "طريق الدعوات ملىء بالأشواك لا الورود، ومفروش بالأشلاء والجماجم" .

وعلّق مشاري راشد على المقطع الصوتي قائلاً: "سيد قطب رأس من رؤوس الإخوان وعراب التكفير والإرهاب في هذا العصر.. يقول في تسجيل نادر بصوته: "إن الطريق .. مفروشة بالأشلاء والجماجم".

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وفي تدوينة سابقة، قال مشاري راشد: "لماذا أتكلم عن الإخوان دون غيرهم؟"، مضيفاً: "لأن النبي قال عن الخوارج: هم شر الخلق والخليقة.. ومن صفاتهم: صغار السن يحسنون القيل ويسيئون الفعل يتكلمون بكلمة ظاهرها الحق مثل العدل وإن الحكم إلا لله.. تكفير وقتل أهل الإسلام بسبب الكبائر كما كفّروا الحكام لمعاصيهم فهم خوارج العصر."

يشار إلى أن سيد قطب ولد في قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط بها تلقى تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية عبد العزيز بالقاهرة ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1933.

وعمل قطب بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام 1950 وانضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات وتركه على أثر خلاف في عام 1942.

وفي عام 1950، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وخاض معهم نشاطهم السياسي الذي بدأ منذ عام 1954 إلى عام 1966 وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم بإعدامه وأعدم في عام 1966.