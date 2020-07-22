تصعيد غير مسبوق للأزمة.. الولايات المتحدة تطلب من الصين إغلاق قنصليتها بهيوستن خلال 72 ساعة.. وبكين تهدد برد قوي

ذكرت وسائل إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من الصين إغلاق قنصليتها بمدينة هيوستن الأمريكية.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها خلال 72 ساعة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصين الطلب الأمريكي بشأن إغلاق قنصليتها بمدينة هيوستن.

وأعربت الخارجية الصينية عن إدانتها وبشدة للطلب الأمريكي، مطالبة الولايات المتحدة "بتصحيح القرارات الخاطئة وإلا سيكون هناك رد قوي".

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يشار إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية شهدت توترا سريعاً خلال الفترة الفترة الماضية، بشأن عدد من القضايا، أبرزها حقوق الإنسان وهونج كونج وفيروس كورونا.

ومؤخراً، شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من بريطانيا هجوماً جديداً على منظمة الصحة العالمية، حيث اتهمها بأنها "في جيب الصين ومسئولة عن قتل البريطانيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا".

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن بومبيو قال إن الصين "قامت بشراء رئيس منظمة الصحة العالمية"، مؤكداً أن فشله وإخفاقاته أدت إلى وفاة البريطانيين.

وأضافت الصحيفة أن بومبيو أخبر أعضاء البرلمان البريطاني أن منظمة الصحة العالمية "منظمة سياسية وليست علمية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن انتقاده لمدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قائماً على "أساس استخباراتي حازم"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن تلك المعلومات.