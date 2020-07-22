البيت الأبيض: ترامب مستعد للعمل مع الصين لإنتاج لقاح لكورونا للولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للعمل مع الصين أو أي دولة أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاستخدامه في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي ونشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.

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وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتعاون مع الصين في إنتاج لقاح للأمريكيين سواء كانت الصين أول دولة تطور اللقاح أم لا، قال ترامب في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون للعمل مع أي طرف سيحقق لنا نتيجة طيبة".

وأضاف: أوشكنا للغاية على إنتاج اللقاح. وأعتقد أننا سنحقق بعض النتائج الجيدة للغاية. نحن بالفعل في مرحلة الاختبار؛ لم يعتقد أحد بأننا يمكننا بلوغ هذه المرحلة. في ظل النظام القديم، كان من الممكن أن يستغرق تحقيق ذلك عام إلى عامين قبل أن تتمكن حتى من التفكير في استخدام كلمة "اختبار".

وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان باحثين أن اللقاح الذي طورته شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية ووحدة البحوث العسكرية الصينية آمن فيما يبدو وأنه استحث جهاز المناعة في الجسم على المقاومة في أغلب الحالات وذلك في اختبارات المرحلة المتوسطة.