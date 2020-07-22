الإحصاء: صادرات مصر غير البترولية تنخفض 7.8% في أول 5 أشهر من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت صادرات مصر غير البترولية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب بيان صحفي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية 10.30 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقابل 11.18 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019.

وأرجع البيان انخفاض صادرات مصر إلى تراجع صادرات مصر من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1.202 مليار دولار مقابل 1.309 مليار دولار.

وقال البيان إن تراجع صادرات القطن جاء لتوجيه القطن الخام والمواد الخام للتصنيع المحلي، بدلًا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلًا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة.

وجاءت أهم الدول التي انخفضت صادرات مصر لها خلال أول 5 أشهر من العام هي تركيا لتبلغ 619 مليون دولار، مقابل 774 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

كما انخفضت صادرات مصر للسعودية لتصل إلى 605 ملايين دولار مقابل 747 مليون دولار العام الماضي، ثم أمريكا لتبلغ 568 مليون دولار مقـابل 857 مليـون دولار في أول 5 أشهر العام الماضي.

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وتراجعت صادرات مصر لإيطاليا خلال أول 5 أشهر من 2020 لتبلغ 557 مليون دولار مقابل 622 مليون دولار نفس الفترة العام الماضي ثم إسبانيا لتبلغ 319 مليون دولار مقابل 430 مليون دولار نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب البيان كانت أهم المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها مجموعه الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها لتبلغ 1.074 مليار دولار مقابل 1.216 مليار دولار العام الماضي.

كما انخفضت صادرات مجموعه اللدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) لتبلغ بلغت 596 مليون دولار مقابل 886 مليون دولار عام 2019.

وتراجعت صادرات مصر من الخضر والنباتات ودرنات صالحة للأكل لتبلغ 593 مليون دولار مقابل 634 مليون دولار العام الماضي.

وقال البيان إن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تراجعت في أول 5 أشهر من العام لتبلغ 400 مليون دولار مقابل 545 مليون دولار نفس الفترة العام الماضي.

كما انخفضت صادرات مجموعه الزيوت العطرية ومحضرات الغسيل لتبلغ 347 مليون دولار مقابل 376 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.