إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركتهم في إخماد حريق شب بمنزل بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بسطح منزل بمدينة ناصر دائرة القسم.

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ونتج عن ذلك إصابة كل من "عبدالهادي. م" 65 عامًا، حداد، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%، "زياد. ع" 18 عامًا، حداد، بحروق بالذراع الأيسر والقدمين بنسبة 45%، "علي. م" 42 عامًا، بحروق بالذراع الأيسر بنسبة 20% ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج، وذلك أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ورجح مالك المنزل والمصاب الثاني والثالث ونجل الأول أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من ماكينة لحام، وأضافوا باحتراق بعض المخلفات أعلى سطح المنزل، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.