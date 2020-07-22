مستشهدًا بحديثٍ للرسول، منافس الرئيس الأمريكي يدعو المسلمين لمساعدته

قال مرشح الحزب الديمقراطي لإنتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الإثنين، إنه سيلغي قرار حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة في اليوم الأول من رئاسته إذا فاز في الانتخابات.

وقررت منظمة "Emgage" الناشطة في مجال الحقوق السياسية للمسلمين في الولايات المتحدة، دعمها للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن.

والإثنين، إستضافت المنظمة، بايدن في برنامج إفتراضي عبر الأنترنات تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم".

وثمّن بايدن جهود مسلمي الولايات المتحدة لإسماع صوتهم في المجال السياسي، عبر إستخدامهم لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها.

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وإعتبر بايدن أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر المقبل، ستكون أهم إستحقاق انتخابي في التاريخ الأمريكي الحديث.

ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة. وتعهد بالوقوف إلى جانب الأقليات المسلمة حول العالم. وتابع من الرائع أن تتمكن مجموعتكم "مليون مسلم للتصويت لجو بايدن" من جمع مليون صوت من المسلمين الأمريكيين لدعمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستشهدا في ذلك بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»

وأشار إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترمب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام. كما لفت إلى أن ترمب عين شخصيات معروفة بنزعاتها الإسلاموفوبية في مواقع حساسة .