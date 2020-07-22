15 مليوناً و9 آلاف و213 حالة مجمل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

15 مليونا و9 آلاف و213 حالة مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أى ما لا يقل عن ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنويا. هاا ما أظهره إحصاء لرويترز، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. في حين أن عدد الوفيات الذي تخطى 616 ألفا في سبعة أشهر قريب من أعلى Advertisements مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنويا. مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنويا. هذا الرقم المثير للقلق جاء بعدما أبلغت الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، عن قرابة 40 ألف إصابة جديدة في تحديثها اليومي لبيانات كورونا.

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