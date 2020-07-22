“الهدف رقم واحد”.. الاستخبارات الأمريكية تحدد أولوياتها قبيل الانتخابات الرئاسية

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وقال ناكاسوني، الذي يترأس أيضا القيادة السيبرانية للبنتاغون، خلال اجتماع للعسكريين يوم الاثنين: “نحن سنتحرك عندما نرى أن خصومنا يحاولون التدخل في انتخاباتنا”.
وأضاف أن “هدفنا رقم واحد ومهمتنا رقم واحد… ضمان أمن وسلامة انتخابات 2020”.
وأشار ناكاسوني إلى أن جهود وكالة الأمن القومي لحماية الانتخابات الرئاسية تشمل توسيع الشراكات مع وكالات الاستخبارات الأخرى ودراسة تقنيات وأساليب “خصوم” الولايات المتحدة.
وأكد: “نسعى لمعرفة خصومنا أحسن مما يعرفون أنفسهم”.
وفي معرض حديثه عن تقنيات 5G للاتصال، قال ناكاسوني: “نحن في عهد التنافس بين الدول الكبرى ونرى ذلك كل يوم في المجال السيبراني”.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أكثر من مرة دولا أخرى بنشاط خبيث في المجال السيبراني. وقبل الانتخابات الرئاسية الماضية في الولايات المتحدة وجهت واشنطن اتهامات إلى موسكو بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال الهجمات السيبرانية، لكن روسيا نفت وجود أي علاقة لها بالهجمات التي تحدثت عنها الولايات المتحدة.
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