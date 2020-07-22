إصابة 16 شخصا بإطلاق نار على جنازة في شيكاغو الأمريكية

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وأوضح نائب مدير شرطة شيكاغو، إريك كارتر، أن سيارة سوداء اقتربت من جنازة كانت تسير في أحد شوارع المدينة، وبدأ أشخاص بداخلها بإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع نحو 16 إصابة.
وبحسب كارتر، فإن بعض المسلحين ممن حضروا الجنازة ردّوا بإطلاق النار على السيارة بشكل كثيف، ما أدى إلى تدهورها، إلا أن راكبيها تمكنوا من الفرار.
ومن بين الإصابات عدة حالات حرجة للغاية. ولم توضح الشرطة دوافع إطلاق النار حتى الآن، وسط تحذيرات من أن يكون هناك دوافع انتقامية وراء الحادثة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.