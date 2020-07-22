كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأربعاء، نقلًا مصادر إعلامية، بأن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

وكان الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي، توقع حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، حيث سينتهي الصراع بين أمريكا والصين لعام ثنائي أو ثلاثي القيادة.

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وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بدءًا من حق الفيتو حتى القضية الفلسطينة.

وأضاف خبير الاقتصاد الدولي، أن الصراع الأمريكي الصيني، سببه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على الاقتصاد العالمي.