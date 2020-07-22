كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاليفورنيا تتجاوز نيويورك وتسجل أعلي إصابات بكورونا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت ولاية كاليفورنيا على نيويورك بتسجيلها أكثر حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في الولايات المتحدة.

العدد الإجمالي الحالي للحالات في كاليفورنيا هو 409،305 بينما ثبت الرقم في نيويورك عند 408،181، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

شهدت ولاية كاليفورنيا زيادة في الحالات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بينما تباطأ عدد الحالات في نيويورك بشكل ملحوظ.

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يختلف عدد الحالات لكل 100،000 شخص بشكل صارخ بين الولايتين، مع ذلك، حيث تعد كاليفورنيا موطنًا لمضاعفة عدد سكان نيويورك تقريبًا. تشهد ولاية كاليفورنيا حاليًا حوالي 1.036 حالة لكل 100000، بينما يوجد في نيويورك 2098 حالة.

هناك تفاوت مماثل ينطبق على الوفيات المرتبطة بـ Covid بين الدولتين. شهدت نيويورك ارتفاعًا كبيرًا في الوفيات في وقت مبكر من الوباء وسجلت أكثر من 32000 حالة وفاة، وهو معدل أعلى بنحو ثمانية أضعاف لكل 100000 مما كان عليه في كاليفورنيا حيث حدثت الزيادة في وقت لاحق، وشهدت 7،888 حالة وفاة حتى الآن.

وقال وزير الصحة في كاليفورنيا مارك غالي يوم الثلاثاء أن الصعود البطيء في ولاية كاليفورنيا منح الولاية الوقت "ليس فقط للحد من عدد الأشخاص الذين يعانون من أسوأ النتائج، ولكن حتى تحسين النتائج السريرية لأولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى ".

